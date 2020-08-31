Новым главным редактором газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии назначена россиянка Марина Бунакова

До назначения она работала в Хабаровске, а потом в Москве, — пишет белорусский портал tut.by. Смену руководства подтвердили в компании, которая издает газету. Белорусская «Комсомольская правда» активно освещала протесты в республике, но после выхода первых материалов о демонстрациях, несколько следующих номеров не были напечатаны, а позднее номера печатались в России.