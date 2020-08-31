Белорусские пограничники, по информации «Радио Свобода», не пустили в страну главу католической церкви Белоруссии

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возвращался из Польши. Ранее он призывал власти прекратить насилие и освободить всех задержанных во время протестов после выборов. Он также просил главу МВД, чтобы он разрешил священникам посещать людей в изоляторах и оказывать им помощь.