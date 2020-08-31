В российском МИДе анонсировали переговоры в Москве министров иностранных дел России и Белоруссии

Сергей Лавров встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем в среду, — сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве собираются встретиться лидеры двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. По его словам, встреча точно состоится в течение двух недель. На прошлой неделе Путин подчеркнул, что по-прежнему считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии и что в России сформирован резерв силовиков для помощи Минску. В республике продолжаются массовые акции протеста с требованиями отставки Лукашенко.