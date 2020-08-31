Правительство Германии не располагает новой информацией о состоянии российского политика Алексея Навального, который находится в клинике Шарите. Официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт выразил надежду на его скорейшее и полное выздоровление. Напомним, немецкие врачи нашли в организме Навального следы отравления. Осведомленный источник «Интерфакса» утверждает, что доследственная проверка, которую ведут российские правоохранительные органы, может продлиться до 20-ых чисел сентября.

Последнее расследование Алексея Навального было посвящено Новосибирску. Политик рассказывает о проблемах города и связывает их с коррупционной деятельностью местных чиновников.

В расследовании Навального также говорится о новосибирских новостройках. По его утверждению, в домах не работают лифты, а в квартирах нет горячей воды.