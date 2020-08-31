В Черногории Демократическая партия социалистов, которая была у власти более 30 лет, проиграла парламентские выборы

О своей победе объявила оппозиционная коалиция «За будущее Черногории». Ее лидер Здравко Кривокапич уже призвал к созданию экспертного правительства.

Президент Черногории Мило Джуканович призвал дождаться официальных результатов выборов. По его словам, борьба еще продолжается.

По словам Джукановича, его партия добилась исторических успехов для Черногории, благодаря ее деятельности страна стала независимой.

Накануне в российском МИДе вновь заявили, что утверждение властей Черногории о вмешательстве Москвы в выборы беспочвенны.

Победа оппозиции может привести к улучшению отношений Черногории с Россией. Так считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Елена Гуськова.