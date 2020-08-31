Страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц

Пятилетний запрет на въезд в Латвию, Литву и Эстонию установлен для Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генерального прокурора, силовых структур, Центральной избирательной комиссии. Официальные лица в Риге, Вильнюсе и Таллине говорят, что ограничительные меры вводятся за фальсификацию итогов президентских выборов в Белоруссии и использование насилия в отношении мирных демонстрантов.



На этом фоне Александр Лукашенко попросил Верховный суд Белоруссии подключиться к подготовке поправок к конституции. Он признал, что политическую систему в стране нужно менять.

Москва может поделиться с Минском опытом обновления конституции, если такая просьба поступит. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, процесс подготовки поправок – это сложный путь, и он в каждой стране может иметь свои особенности.