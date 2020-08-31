Родственники жертв крушения малазийского «боинга» на востоке Украины хотят выступить с обращением к суду в Голландии

Более 70 родственников жертв крушения малазийского «боинга» на востоке Украины хотят выступить с обращением к суду в Голландии, который возобновил слушания. Об этом сообщили их адвокаты. На данном этапе должны обсуждаться компенсации. Кроме того, суд рассчитывать заслушать защиту относительно требований о дополнительных расследованиях по делу о сбитом «боинге».