С завтрашнего дня в Москве начинается прививочная кампания от гриппа

В департаменте здравоохранения говорят, что в городе будут работать около 450 пунктов, где можно будет получить вакцину. При этом глава департамента Алексей Хрипун посоветовал выдержать месяц между прививкой от гриппа и коронавируса. Он напомнил, что вакцина от COVID-19 должна еще пройти все этапы испытаний.