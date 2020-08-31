Суд в Нидерландах вернулся к рассмотрению дела о сбитом на востоке Украины малазийском «боинге»

По сообщению нидерландской газеты De Telegraaf речь идет о новом этапе процесса — дополнительном расследовании деталей катастрофы. В его рамках должны представить позицию родственников жертв, а также, весь возможно, прозвучат требования о компенсациях, — отмечается в публикации. После этого, свою позицию заявит прокуратура и сторона защиты.

Та, кстати, уже выступила с комментариями о том, что многие доказательства и материалы дела засекречены так, что адвокаты не могут с ними ознакомиться. Имена многих свидетелей, давших показания во время предварительного следствия также остаются неизвестными. Прокуратура ссылается на то, что это было сделано для обеспечения безопасности участников процесса.

Также, как пишет голландская газета NU, адвокаты подозреваемого Олега Пулатова объявили о том, что планируют вылететь в Россию, чтобы пообщаться со своим клиентом. Если это случится, это будет их первый контакт с подзащитным — раньше это было невозможно из-за коронавирусных ограничений.

Как напоминает уже De Standaard, на скамье подсудимых — четверо: полковник Олег Пулатов (по прозвищу Гюрза), бывший «министр обороны» так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), а также гражданин Украины Леонид Харченко. Именно их обвиняют в том, что они с помощью противоракетной установки БУК сбили пассажирский самолёт, в результате чего погибли 298 человек.

Малазийский «боинг» был сбит под Донецком шесть лет назад. Российские власти отрицают свою причастность к случившемуся.