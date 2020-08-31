Соответствующая реформа была анонсирована еще в прошлом году. В Кремле на эти меры отреагировали негативно.

О коренных изменениях в школьном образовании, касающихся национальных меньшинств, на Украине задумались еще в 2017 году. В марте этого года президент Владимир Зеленский подписал окончательный вариант закона. По нему с 1 сентября в начальной школе преподавание может вестись на русском языке наряду с украинским. Однако с 5-го класса на государственном языке будут вестись не менее 80% уроков.

Это вызвало протесты ряда оппозиционных партий. Но и в пропрезидентской правящей партии «Слуга народа» пытались противостоять резонансному законопроекту. В июле депутат Верховной Рады Максим Бужанский предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский до 2023 года, но его предложение не стали рассматривать.

На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев, как он выразился, «назло бабушке отмораживает уши». По его словам, Украина будет блокировать любые инициативы в языковой и гуманитарной сферах.

Образование в украинских школах для меньшинств, говорящих на языках Евросоюза, также должно быть ограничено, но поэтапно: квоты на преподавание на украинском языке для них будут меньше.