Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сказал, что виновные должны быть задержаны как можно скорее. Защита Егора Жукова надеется, что правоохранительные органы будут расследовать не только вчерашнее нападение, но и предыдущую попытку избиения, — сказал адвокат Мурат Мусаев.

«Первый удар пришелся сзади, в область затылка, после чего Егор упал и били его в основном уже на земле и прицельно в голову, в течение секунд 20-30. На других частях тела практически нет никаких повреждений, а голова и лицо разбиты», — сказал Мусаев. «Сотрудники полиции довольно активно взялись за это дело и вчера практически всю ночь производились различные оперативные и следственные действия. Мы надеемся, что предметом уголовного расследования в этом деле станет не только вчерашнее нападение, но и попытка нападения 24 июля этого года», — заключил адвокат.

В Кремле сказали, что надеются на то, что виновные в нападении на Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону. Комментируя инциденты с представителями оппозиции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не выстраивать никаких цепочек.