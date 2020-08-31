Пресненский суд Москвы отказал Михаилу Ефремову в просьбе отправить его к психиатрам для восстановления памяти

Соответствующее ходатайство подали адвокаты актера.
Напомним, Ефремов не признает вину, утверждая, что ничего не помнит. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.
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Соответствующее ходатайство подали адвокаты актера.
Напомним, Ефремов не признает вину, утверждая, что ничего не помнит. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Charite: Алексей Навальный действительно был отравлен «Исход заболевания остается неопределенным, и долгосрочные последствия, в особенности в области нервной системы, в настоящий момент времени не могут быть полностью исключены», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте немецкой клиники…
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…