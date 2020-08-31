Адвокат: Любые средства со счета Соболь будут списываться в качестве задолженности по иску «Московского школьника»

Согласно решению суда, любые средства со счета юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь будут принудительно списываться в качестве задолженности по иску комбината питания «Московский школьник». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, управляющий адвокатского бюро «KALOY.RU» Калой Ахильгов.

«Судебные приставы, реализуя судебное решение, блокируют счет и указывают на нем соответственно задолженность, которая прописана в судебном решении. Дальше все средства, которые будут поступать на карту Любови, будут списываться в счет этого судебного решения, поэтому лучше этой картой не пользоваться. И вообще любой счет, который откроет Любовь в течение всего времени до погашения этого долга, будет заблокирован и там также будет указана аналогичная задолженность», — сказал он.

Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выложила принтскрин из своего банковского приложения, согласно которому сумма по текущему и зарплатному счетам составляет минус 34 миллиона рублей. Такова задолженность по искам комбината питания «Московский школьник» и госучреждений, обратившихся в суд после акций протеста прошлым летом в Москве.

Прошлым летом ФБК выпустило расследование, в котором утверждается, что из-за некачественных продуктов в детских учреждениях произошли вспышки дизентерии. «Московский школьник» подал иск о защите деловой репутации к ФБК, основателю фонда Алексею Навальному и Любови Соболь, которая также отстаивала в суде интересы пострадавших детей. Компания отсудила почти 90 миллионов рублей, а близкий к Кремлю предприниматель Евгений Пригожин выкупил этот долг, подчеркнув, что хочет «раздеть и разуть» сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.