Александр Лукашенко признал, что политическая система в Белоруссии имеет признаки авторитарного режима

Он предложил немного реформировать судебную систему через поправки к Конституции — Москва уже согласилась помочь. Александр Лукашенко назвал систему устройства общественной жизни в Белоруссии, цитата, «несколько авторитарной». Он отметил, что сейчас ведется много разговоров о том, что изменить ситуацию в стране.

При этом конкретных предложений, у тех, кто требует перемен, по словам президента нет. При этом сейчас ведется работа над третьим вариантом Конституции, и Лукашенко считает необходимым, чтобы к ней подключился председатель Верховного суда республики Валентин Сукало. Глава государства высказал мнение, что необходимо выстроить новую систему, которая не была бы завязана на личность, в том числе и на его личность. При этом, обращаясь к Сукало, он подчеркнул, что и сейчас судебная система в стране независима.

Лукашенко подчеркнул, что в новой Конституции должна быть отражена система устройства судов, исходя из опыта работы за последние 25 лет, которое он находится у власти. Возврат к конституции 1994 года, на котором настаивает оппозиция, президент исключил.

Напомним, что после того, как в стране на фоне президентских выборов вспыхнули массовые протесты, Лукашенко говорил, что может передать часть своих полномочий не под давлением оппозиции, а после принятия новой конституции. По его словам, проект Основного закона должен быть вынесен на общественное обсуждение. Между тем, в Кремле отметили, что Москва готова поделится с Белоруссией своим опытом, но пока никто с такой просьбой не обращался.

Напомним, что в России поправки к конституции спровоцировали волну протестов. Объектом критики помимо прочего стала норма о возможности отстранения судей по представлению президента через Совет Федерации. Эксперты считают, что это делает судебную систему еще более зависимой от властей.