В Петербурге госпиталь в «Ленэкспо» начали готовить ко второй волне пандемии

В Смольном не исключают, что ограничения, вводившиеся из-за коронавируса, придется возвращать после 20 сентября. О том, что возвращение коронавирусных ограничений возможно после 20 сентября, в эфире телеканала «78» рассказал Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, после первых трех недель станет ясно, как начало учебного года и возвращение на рабочие места после отпусков повлияли на развитие эпидемии. А тем временем, стационар для заболевших коронавирусом в «Ленэкспо», который не так давно закрыли, снова начали готовить к приему новых пациентов.

Накануне вечером, 30 августа, глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина разместила в социальных сетях фотографии из выставочного комплекса. На них видно, что его вновь превращают в стационар, но усовершенствованный. Вавилина пишет, что задействованы все павильоны: «Есть отопление, утепление, освещение, вентиляция. Все новое. Душевые с трапами! В туалете помещается человек. В общем, не стыдно».

Напомним, весной этого года два приема в «Ленэкспо» разместили почти 1,5 тысячи коек.

Условия размещения в «Ленэкспо» вызвали массу жалоб и нареканий. Пациенты жаловались на холод, а медики — на недостаток средств индивидуальной защиты.