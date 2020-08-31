Полиция возбудила уголовное дело после избиения ведущего «Эха Москвы» Егора Жукова

Расследование идет по статье о побоях. Нападавшие били фигуранта «московского дела» Егора Жукова прицельно по голове. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Егора Жукова Мурад Мусаев.

«Нападение произошло буквально в 200 метрах от дома, где живет Егор. Он возвращался со стрима у Максима Каца, зашел в супермаркет и пошел обычным маршрутом к себе домой. В довольно темном месте между домами на него было совершено нападение. Он нападавших не увидел. Первый удар пришелся сзади, в область затылка, после чего Егор упал и били его в основном уже на земле и прицельно в голову, в течение секунд 20-30. На других частях тела практически нет никаких повреждений, а голова и лицо разбиты», — сказал он.

Адвокат отметил, что МРТ, сделанное в течение нескольких часов после нападения, не выявило тяжелых повреждений мозга, однако Жуков будет регулярно наблюдаться, так как травма головы может проявиться позже.

Мусаев подчеркнул, что по факту нападения возбуждено уголовное расследование.

«Сотрудники полиции довольно активно взялись за это дело и вчера практически всю ночь производились различные оперативные и следственные действия. Мы надеемся, что предметом уголовного расследования в этом деле станет не только вчерашнее нападение, но и попытка нападения 24 июля этого года», — заключил он.

Фигурант «московского дела» Егор Жуков был избит вчера вечером в Москве недалеко от своего дома. По словам очевидцев, на которых ссылается телеграм-канал «Команда Жукова», на Егора напали два человека, которые сразу скрылись на самокатах.

Тем временем, соратник Егора Жукова в эфире «Эха Москвы» связал произошедшее с политикой. Станислав Топорков также напомнил, что это была не первая попытка нападения.

Накануне Егор Жуков разместил на YouTube видеоролик, в котором рассказал об отчислении из магистратуры Высшей школы экономики по указу сверху.

Жуков добавил, что через свой источник в руководстве вуза получил подтверждение слов ректора о нежелательности продолжения обучения. В Высшей школе экономики эту информацию пока не комментировали.

В Кремле полагают, что неправильно считать серией последние нападения на оппозиционеров. Там также надеются, что в истории с Егором Жуковым разберется полиция, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сам Егор Жуков после нападения пока не комментировал случившееся.