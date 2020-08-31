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13:06, 31 августа 2020

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

фото: Алексей Дружинин / ТАСС
фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, предложение признать вину Фургал считает давлением на него.

Бывший глава региона находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей.



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