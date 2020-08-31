Защита политтехнолога Шклярова надеется на его освобождение после соответствующего заявления замгоссекретаря США

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский.

«Заместитель государственного секретаря США Стефан Биган выступил на ассамблее ОБСЕ и указал, в том числе, конкретно на незаконное задержание и содержание Виталия в СИЗО в городе Минске и потребовал незамедлительного его освобождения. Это очень позитивные новости для нас. Мы надеемся, что власти Белоруссии услышал этот посыл и в ближайшем будущем его отпустят», — сказал он.

Адвокат отметил, что пока никаких официальных комментариев по этому поводу со стороны белорусских властей и правоохранительных органов не было.

Гашинский также подчеркнул, что из-за того, что заключенного в СИЗО заставляют ежедневно бриться, у него развилось кожное раздражение.

«Он всегда был с бородой, а сейчас заставляют бриться каждый день. У него большое раздражение по коже идет, по шее, и это раздражение не успевает зажить, потому что все равно каждый день заставляют бриться. И он бреется, и каждый раз к нему придираются, проверяют, чтобы это была свежая побритость, чтобы не было никакой щетины. Если это есть, его заставляют бриться заново», — отметил он.

Задержанного в Белоруссии политтехнолога Виталия Шклярова обвинили в организации массовых беспорядков, сопряженных с нарушением работы транспорта и причинением насилия сотрудникам правоохранительных органов. Белорусские власти считают, что Шкляров работал на Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться в президенты страны.