Приказ Минобрнауки: Российские вузы должны быть готовы к возобновлению коронавирусных ограничений

Об этом сообщает агентство РИА Новости. «Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации», — говорится в документе.

Вузам также приказано обеспечить соблюдение среди сотрудников и студентов мер по профилактике коронавируса, включая обработку рук антисептическими средствами на входе в заведение, в местах общего пользования, помещения для приема пищи и санузлах; контроль температуры тела для всех, входящих в вуз, обязательная бесконтактная термометрия не менее двух раз в день.

Кроме того, в вузы должен быть запрещен допуск людей с признаками инфекционных заболеваний. Учебные заведения также должны обеспечить соблюдение масочного режима и проведение дезинфекции всех контактных поверхностей в местах общего пользования не реже одного раза в четыре часа.