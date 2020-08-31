В Кремле возражают против связи между нападением на Жукова и ситуацией с Навальным

В Кремле заявили, что не стоит «выстраивать цепочку» между нападением на блогера Егора Жукова и ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

«Я бы не выстраивал здесь никаких цепочек. Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, почему, но мы знаем, что правоохранители проводят проверки», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Кремле надеются, что виновные в избиении Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону. «Будем надеяться, что виновные (в нападении на Жукова) будут установлены и наказаны по закону», — подчеркнул Песков.