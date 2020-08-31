Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде заявил о давлении, оказываемом на него в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сидит в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, на заседании Мосгорсуда заявил о давлении, оказываемом на него в СИЗО, передает ТАСС.

«Вы не представляете! На меня тут сильно давят!» — заявил Фургал, общаясь с адвокатами в режиме видеосвязи в перерыве заседания. В свою очередь адвокат Борис Кожемякин сообщил, что ожидает рассмотрения ходатайства о продлении Фургалу меры пресечения в Басманном суде в начале сентября, где обвиняемый может подробно раскрыть свою позицию.