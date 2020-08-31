Адвокат Ефремова привез в Москву нового свидетеля, который может подтвердить отсутствие артиста за рулем в момент ДТП

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело.

«В связи с тем, что произошло со свидетелем в Анапе, я решил обеспечить его явку в Москву. В настоящий момент она обеспечена», — сказал Пашаев.

В ходе процесса судья Елена Абрамова напомнила Пашаеву, что тот еще 28 августа заявил о допросе Гаева по видеосвязи из Анапы, и в настоящее время в суде этого города все готово для этого мероприятия. Однако Пашаев в ответ заявил, что привез свидетеля в Москву. «Я не возражаю, если только вы не вводите суд в заблуждение», — сказала в ответ судья.

Ранее Пашаев в беседе с ТАСС сообщал, что защита отказалась от идеи допросить Гаева в суде.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу столкнулся с фургоном, в результате чего находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.