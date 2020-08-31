Лукашенко заявил о необходимости создания системы, не завязанной на президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, и заявил о необходимости выстроить систему, которая не была бы завязана на личности президента.

Как передает в своем телеграм-канале агентство «БелТА», эти высказывания глава государства сделал по итогам встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало, которого он попросил подключиться к изменению конституции страны.

«Я считаю, что, несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды», — приводит «БелТА» слова Лукашенко. «Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко, — обратился президент Белоруссии к главе Верховного суда. — Поэтому я думаю, в новой конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение».