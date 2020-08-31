Министерство экономического развития улучшило прогноз восстановления экономики России после коронавируса

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Согласно новым расчетам, ВВП по итогам года сократится менее чем на 4%, а не на 5, как ожидалось ранее.

В частности, пересмотрены оценки снижения реальных располагаемых доходов, — отмечает издание.