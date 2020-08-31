Мурашко: Первая отгрузка вакцин от коронавируса начнется в сентябре, вакцинация стартует в ноябре–декабре

Первые отгрузки вакцин от коронавируса начнутся в России в сентябре, — сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. При этом он отметил, что еще только начинается финальный этап испытания препарата.

Набрано около двух с половиной тысяч добровольцев, предполагается, что всего в тестировании будет участвовать сорок тысяч человек. Мурашко напомнил, что в процессе регистрации находится еще несколько вакцин, на максимальные объемы поставок планируется выйти в ноябре–декабре, — отмечает агентство «Интерфакс».