Минздрав отчитался о наборе 2,5 тысяч добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

Одновременно в ведомстве планируют начать первые большие поставки препарата уже в сентябре. Группы людей, которые опробуют на себе вакцину Института имени Гамалеи, продолжают формироваться, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, всего власти планируют набрать 40 тысяч добровольцев.

Параллельно с наблюдением за ними в министерстве уверяют, что уже совсем скоро будут готовы отгружать большие партии вакцины — в первую очередь, для медиков и учителей. Их вакцинация, настаивает Мурашко, будет добровольной.

При этом сколько регионов сможет получить первые большие партии вакцины Центра имени Гамалеи уже в самое ближайшее время, не уточняется. В Минздраве лишь подчеркивают, что массовая вакцинация может стартовать к концу года — тогда же власти планируют нарастить максимальные объемы производства препарата.

Пока же оперативный штаб отчитался об очередном небольшом увеличении прироста заболевших коронавирусом в России — этот показатель растет пятый день подряд. Он вплотную подобрался к отметке в 5 тысяч заболевших за сутки. Из них в Москве — почти 700; в столице, к слову, за август выявили почти на 1,5 тысячи больше заразившихся, чем за июль. Умерли за сутки по всей стране, по данным властей, 83 человека.

В случае, если прирост заболевших COVID-19 в России сохранится, то уже завтра общий показатель достигнет 1 млн человек.