Минобороны Белоруссии утверждает, что обнаружило тайники с прутами и кольями, заготовленные участниками акции протеста

Начальник главного управления идеологической работы министерства Леонид Касинский рассказал, что тайники с прутами и кольями, мешки с камнями, покрышки и горючие жидкости находили, в том числе, на крышах жилых домов. Он подчеркнул, что это не могло быть предназначено для мирных протестов.

Акции оппозиции в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, с тех пор, как Александр Лукашенко переизбрался на новый президентский срок. Накануне, в день рождения руководителя республики, митингующие вновь пришли к его резиденции и потребовали отставки. Представители оппозиции подчеркивают, что демонстрации носят мирный характер.