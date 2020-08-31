Z Архив новостей новости
5 13 6 623
10:36, 31 августа 2020

Минобороны Белоруссии утверждает, что обнаружило тайники с прутами и кольями, заготовленные участниками акции протеста

Начальник главного управления идеологической работы министерства Леонид Касинский рассказал, что тайники с прутами и кольями, мешки с камнями, покрышки и горючие жидкости находили, в том числе, на крышах жилых домов. Он подчеркнул, что это не могло быть предназначено для мирных протестов.

Акции оппозиции в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, с тех пор, как Александр Лукашенко переизбрался на новый президентский срок. Накануне, в день рождения руководителя республики, митингующие вновь пришли к его резиденции и потребовали отставки. Представители оппозиции подчеркивают, что демонстрации носят мирный характер.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп-шоу Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда, а номинацию примет на лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании…

5 438 6 16762 25.08
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 188 6 25370 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…

5 225 6 19368 28.08
Новости

Полиция начала проверку по факту избиения политика и журналиста «Эха Москвы» Егора Жукова На него напали возле его дома на Западе Москвы накануне вечером…

5 59 6 13132
Блоги

Charite: Алексей Навальный действительно был отравлен «Исход заболевания остается неопределенным, и долгосрочные последствия, в особенности в области нервной системы, в настоящий момент времени не могут быть полностью исключены», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте немецкой клиники…

5 319 6 105199 24.08
Блоги

Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Пытки патриотизмом Где-то там в недрах военно-патриотического мифа о победе, из которой якобы проистекает власть постсоветских диктаторов, лежит кощеево яйцо…

5 92 6 58878 24.08
Блоги

Омские медики: «Людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс» Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов…

5 255 6 40951 26.08
Интервью Интервью

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Об отравлении Алексея Навального «Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…

5 181 6 33510 25.08
Интервью Разворот (утренний)

Светлана Тихановская гость: Светлана Тихановская кандидат в президенты республики Беларусь

У нас люди хотят одного — чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций…

5 36 6 6781 27.08
#слушать 21:32 8читать ;смотреть $скачать 4.9 МБ
Блоги

МИД РФ — об отравлении Алексея Навального: «Российское руководство выступает за самое тщательное расследование» «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей»...

5 122 6 23462 25.08
Блоги

Илья Яшин политик

Я обвиняю Путина Как же надоело всё это слушать. Просто невозможно. Надо быть слепым, чтобы не видеть: именно Путину выгодно устранение всех этих людей. У него есть и мотив, и все возможности…

5 169 6 112442 24.08
8читать ;смотреть
Голосование
Как вы оцениваете заявление Путина о том, что Россия готова направить силовиков в Белоруссию, если возникнет реальная угроза политической стабильности?
5 43 6 8924 28.08
Блоги

На Егора Жукова напали и избили возле его дома Это уже второе нападение на Жукова за последнее время…

5 315 6 68188 30.08
Блоги

Лукашенко с автоматом возле Дворца Независимости Пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о местонахождении президента прислала РИА Новости его фото…

5 223 6 48227 30.08
Блоги

+ В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине Офицеру может грозить до 20 лет лишения свободы…

5 28 6 6421 27.08
8читать ;смотреть
Блоги

«Конкорд»: Евгений Пригожин намерен «раздеть и разуть» Алексея Навального и Любовь Соболь «Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием»...

5 444 6 103405 26.08

Популярное за неделю

Новости

Полиция начала проверку по факту избиения политика и журналиста «Эха Москвы» Егора Жукова На него напали возле его дома на Западе Москвы накануне вечером…

5 73 6 15575
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Дело в том, что после хорошей дозы таких ингибиторов из комы может выйти совершенно другой человек с существенно измененной личностью…

5 94 6 111030 26.08
#слушать 50:21 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 65 6 16445 25.08
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…

5 229 6 413843 25.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Диагноз Шарите и Омские врачи Диагноз Шарите и Омские врачи Зачем нам врут?

5 81 6 127977 25.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8716228
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4615590

Сегодня в эфире