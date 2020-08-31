В Черногории правящая партия, по предварительным данным ЦИК, впервые за 30 лет оказалась в меньшинстве

Она получила на прошедших парламентских выборах чуть более 35% голосов. Это данные после обработки почти всех сведений с участков. Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,5%. Следующая по популярности оппозиционная сила, объединившаяся вокруг партии «Демократы», получила 12,5%. В общем сложности, коалиция оппозиционных сил на данный момент набирает более 50% голосов.

Еще несколько часов назад оппозиция объявила о своей победе и начала праздновать. После этого духовный лидер Черногории, митрополит Амфилохий выступил с призывом к гражданам оставаться дома. Он сказал, что важно не допустить обострение обстановки.

В одном из городов во время празднования, организованного оппозицией, автомобиль въехал в толпу людей. Оппозиционеры считают, что это была намеренная провокация.