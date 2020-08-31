На 22 день протестов в Белоруссии акции прошли во многих городах, но самыми масштабными они были на улицах Минска

Воскресенье совпало с днем рождения президента страны Александра Лукашенко, ухода которого добиваются протестующие. Этой дате и были посвящены плакаты и баннеры.

Десятки тысяч человек собрались в районе площади Независимости, которая была перекрыта силовиками. Полиция задерживала людей, толпа пыталась отбить тех, кого вели к автозакам. Всего в участки доставили около 140 человек.

Затем многотысячные колонны направились к резиденции Лукашенко, дворцу Независимости. Перед оцеплением, перекрывавшим демонстрантам путь, оказалась одна из лидеров протеста Мария Колесникова, которая потребовала у стоящих в шеренгах правоохранителей позвать командира, но к ней так никто и не вышел.

Ближе к вечеру хлынул дождь и перед силовиками осталось немного людей перед которыми появился помощник президента Николай Латышенок. К общему мнению с протестующими ему прийти не удалось. Он сказал, что президент не собирается общаться с оппозицией.

Ближе к утру оцепление перед Дворцом Независимости было снято.