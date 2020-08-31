Почти 50% опрошенных «Левада-центром» москвичей считают, что итоги электронного голосования можно сфальсифицировать

47% опрошенных полагают, что систему можно взломать, а результаты скорректировать. «Медуза» сообщает, что каждый пятый житель столицы просто не доверяет электронному подсчету, каждому десятому нововведение показалось сложным и непонятным, а 14% считают, что системе не достает прозрачности, а результаты нельзя проверить.

Вместе с тем, жители столицы отмечают и удобства, связанные с таким способом волеизъявления. Половине понравилось то, что выходить из дома не обязательно. 44% посчитали, что это понятно, удобно и комфортно, а 19% — сочли, что электронное голосование экономит время.

«Левада-центр» отмечает, что лучше всего к самой идее относятся те, кто поддерживает действующую власть, а ее противники, напротив, находят в электронном голосовании минусы.

Система электронной подачи голосов была протестирована в ходе голосования по поправкам к конституции России. Ей воспользовались около миллиона жители Москвы и Нижнего Новгорода.