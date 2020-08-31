Московская полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях после нападения на Егора Жукова

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство ТАСС. На бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова напали вчера вечером возле его дома, — рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель политического активиста Станислав Топорков.

«Около 10 часов вечера произошло нападение рядом с домом Егора. Напали, по словам очевидцев, потому что он сам не видел, двое молодых людей, потом они скрылись на самокатах. Избили только по лицу. После этого Егор обратился в ближайшее ОВД и там уже ждал бригады скорой помощи. Около двух часов ночи он выехал домой, в данный момент Егор находится дома вместе со своими родителями», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что соратники Жукова намерены запросить записи с уличных камер, расположенных на месте избиения. Пресс-секретарь также назвал произошедшее «политически мотивированным нападением, связанным с деятельностью Егора».

В заключение Топорков предположил, что за Егором Жуковым установлена слежка.

«Мы думаем, что за ним установлена постоянная слежка. Были несколько случаев, когда за нами, например, когда мы в два часа ночи возвращались с мероприятия, за нами все это время ехала машина такси и после того, как Егор заходил в подъезд, она уезжала. Или были случаи, когда мы сидели в кафе, и женщина все 6 часов пока мы там были, сидела в наушниках и уезжала из ресторана, как только мы уходили, на машине без номеров», — рассказал он.

Топорков напомнил, что это уже не первая попытка нападения на Егора Жукова. В прошлый раз в возбуждении уголовного дела было отказано.

Накануне Егор Жуков сообщил о своем отчислении из НИУ ВШЭ. По данным источника Жукова в руководстве вуза, ректор говорил о нежелательности продолжения его обучения.

После летних протестов 2019 года Егора Жукова обвинили в организации массовых беспорядков, позже дело переквалифицировали на призывы к экстремизму в YouTube-блоге, за что он получил 3 года условно. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным.