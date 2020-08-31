В Черногории правящая партия набирает меньше мандатов в парламенте, чем объединенная оппозиция

Блок президента страны Мило Джукановича правил государством около трех десятилетий. Выборы прошли при высокой явке — проголосовали три четверти избирателей, и после обработки более 90% бюллетеней оппозиционная коалиция набирает большинство мест в парламенте — 41 кресло, необходимые для формирования кабинета.

Лидер оппозиционного блока «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич уже празднует победу. Он заявил агентству ТАСС, режим пал. Будет создано коалиционное правительство экспертов, которое отправит в отставку бессменного лидера страны Мило Джукановича.

Сам президент пока поражения не признал. Он подчеркнул, что его Демократическая партия социалистов остается самой сильной в стране. Лидер Черногории также призвал дождаться результатов выборов. Окончательные итоги должны объявить в ближайшие дни.

Между тем в России уже выразили надежду на то, что вслед за сменой расклада политических сил поменяется и стратегический курс. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что новое руководство Черногории отойдет от явно антироссийской риторики.

Победу оппозиции на выборах в Черногории омрачил инцидент в одном из городов, где машина въехала в толпу людей, празднующих поражение правящего блока.