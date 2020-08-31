В Центризбиркоме состоится общественное тестирование системы электронного голосования

Испытать технологию смогут избиратели двух одномандатных округов из Курской и Ярославской областей. Там через две недели в Единый день голосования пройдут довыборы депутатов Госдумы. Для жителей этих округов электронное голосование будет в новинку.

Впрочем, депутатов нижней палаты парламента путем электронного голосования также еще не выбирали. Глава Центризбиркома Элла Памфилова утверждает, что, помимо прочего, в ходе эксперимента будет опробован новый технический комплекс при поддержке Ростелекома и Министерства связи. Но детали она пока не уточнила.

В ЦИКе на тестировании намерены также присутствовать эксперты и члены Общественной палаты. Один из них, Александр Малькевич, в интервью агентству ТАСС не исключал, что на электронном голосовании в Курской и Ярославской областях будет доступна технология биометрического подтверждения личности избирателя.

Электронное голосование, помимо прочего, пройдет в нескольких районах Москвы на довыборах муниципальных депутатов.

Электронное голосование в последний раз применялось в Москве и Нижегородской области на голосовании по поправкам к Конституции.

Между тем, «Левада-центр» выяснил, что москвичи неоднозначно отнеслись к системе, впервые примененной в ходе голосования по поправкам к Конституции. Половина опрошенных ответили, что относятся к электронному голосованию положительно, 39% сказали, что относятся отрицательно. Почти половина опрошенных считает, что результаты электронного голосования можно сфальсифицировать, — пишет сайт «Медуза».