Генпрокуратура на фоне пандемии зафиксировала рекордный рост числа дел о мошенничестве

В период действия режима изоляции в стране их стало больше на треть, а дел о телефонном и интернет мошенничестве и вовсе на три четверти – пишет газета РБК со ссылкой на статистику надзорного ведомства.

Эксперты объясняют это тем, что на карантине возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Закрытие большинства торговых точек толкнуло покупателей в сторону онлайн-площадок, чем и воспользовались злоумышленники. В интернете возникло немало сайтов-клонов известных ритейлеров. Кроме того, в условиях удаленной работы выросло число кибератак на незащищенные домашние компьютеры.

