В Нью-Йорке сегодня пройдут слушания по делу бывшего советника президента США Стива Бэннона

Экс-советник Дональда Трампа проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Стива Бэннона задержали ранее в этом месяце. По версии прокуратуры Нью-Йорка, Бэннон присвоил часть пожертвований, которые получила некоммерческая организация «Мы построим стену». Её создали в прошлом году для сбора средств на строительство стены на границе США и Мексики. В общей сложности организация собрала больше 25-ти миллионов долларов. Бэннон по версии прокуратуры забрал более миллиона, часть суммы потратил на личные нужды. По делу также проходит основатель организации Брайан Колфейдж и еще два человека. Бэннон, напомню, возглавлял предвыборный штаб Трампа и после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома. Именно ему СМИ приписывали авторство запрета на въезд в США представителям шести преимущественно мусульманских стран, отмечает BBC. 3 года назад он покинул Белый, а позже Трамп разорвал все связи с бывшим советником.

Бэннону грозит до 40-ка лет заключения. Он вину не признает.