Данные карт клиентов ВТБ утекли в открытый доступ

Речь идет о более 30 тысячах карт клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая – пишет газета РБК. В сети распространяется файл с указанием имен пользователей, их контактных данных и адресах.

В ВТБ заверили, что сохранности денег клиентов ничего не угрожает: эти данные не позволяют предпринимать каких-либо действий с их счетами.

