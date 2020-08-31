На Украине, в Азербайджане и в Казахстане снимают сегодня ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

На Украине, в Азербайджане и в Казахстане снимают сегодня ряд ограничений, введенных для противодействия распространению коронавируса.

Ограничения снимут не по всей Украине, а только там, где есть для этого необходимые условия. В частности, загруженность мест в больницах составляет не более половины, проведено свыше 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения, а процент выявления инфекции маленький. К ослаблению карантинных ограничений на территории Украины не готовы 11 областей и Киев. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

В Азербайджане снятие ограничений затронет работу торговых центров, доставку еды, работу выставочных залов и учебных заведений. Жесткие меры в стране были объявлены в ряде городов в июле и несколько раз продлевались.

В Казахстане начнут работать учреждения культуры с ограничением заполняемости до 50%. Жители страны смогут посещать особо охраняемые природные территории группами до 15 человек. Возобновится движение пригородных пассажирских поездов и электричек.

Во всех странах даже при снятии ограничений врачи и власти рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски.