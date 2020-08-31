В Мосгорсуде пройдет отбор присяжных, которые рассмотрят дело старших сестер Хачатурян

Как рассказал «Эху» адвокат Алексей Липцер, этот процесс начнется сегодня в 11 утра.

По словам Липцера, всего в суд должны прибыть 60 кандидатов в присяжные, из них будут отобраны восемь основных и запасных присяжных.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца. При этом младшую судят отдельно: экспертиза пришла к выводу, что Мария в момент совершения преступления была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Ей грозит принудительное лечение.

Старшие сестры – Ангелина и Крестина – могут отправиться в колонию. Защита настаивает на том, что они действовали в рамках самообороны. Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их.