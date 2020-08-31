Правящая партия Черногории проиграла парламентские выборы объединенной оппозиции

После обработки свыше 90% бюллетеней Демократическая партия социалистов набирает лишь 30 мест, тогда как блок оппозиции – 41. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Лидеры оппозиции уже после объявления данных экзитполов говорили о «падении режима» и праздновали победу. Однако президент Мило Джуканович поражение своей партии, находящейся у власти уже более 30 лет, не признал. Он предложил дождаться официальных результатов голосования.