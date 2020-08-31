В Нидерландах сегодня продолжится процесс по делу о крушении малазийского «Боинга» над Донбассом

Суд вызвал подозреваемых на очередной блок слушаний.

Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с рейсом MH17 вина Москвы не доказана – об этом ранее говорил президент Владимир Путин.

Подозреваемых по делу о крушении «Боинга» четверо – это экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин и его бывшие подчиненные. Следствие считает их причастными к переброске на территорию Украины из России зенитной установки «Бук».

Жертвами катастрофы, которая произошла 6 лет назад, стали почти 300 человек.