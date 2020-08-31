Запуски двух российских спутников наблюдения срываются из-за нехватки комплектующих

Речь идет об аппаратах «Ресурс-П». Три таких спутника были выведены на орбиту еще в 2013-2016 годах, а еще два до сих пор не могут запустить. Сроки постоянно сдвигаются из-за того, что сторонние предприятия не поставляют Ракетно-космическому центру «Прогресс» детали. Об этом агентству «РИА Новости» сказал директор центра Дмитрий Баранов. Ранее в компании отмечали, что по самым пессимистичным прогнозам старт состоится следующей осенью.