В России планируют запустить онлайн-агрегатор сведений об аренде жилья

Сервис может заработать уже в следующем году – рассказал агентству «РИА Новости» заместитель главы министерства строительства Никита Стасишин. По его словам, платформа позволит участникам рынка работать честно, «не создавая «резиновых квартир» и прочих маргинальных вещей» — цитирует чиновника агентство.

Предполагается, что деньги на разработку платформы даст компания «ДОМ.РФ», поэтому бюджетных средств для его создания не потребуется.