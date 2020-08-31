Президент Ливана на фоне кризиса призвал превратить страну в светское государство

По случаю сотой годовщины со дня образования Великого Ливана Мишель Аун высказал мнение, что страна нуждается в отмене конфессионального принципа формирования властей. Его речь транслировали местные телеканалы. Аун указал, что из-за существующей системы Ливан представляет собой не одну республику, а сразу несколько.

Согласно Конституции, все органы власти закреплены за определенными конфессиями. В частности, президентом может быть только христианин-маронит, премьером – мусульманин-суннит, а главой парламента – мусульманин-шиит.