Национальная стрелковая ассоциация США опасается за судьбу второй поправки к Конституции после победы Джо Байдена

Если кандидат от Демократической партии станет новым главой государства, он «уничтожит» право американцев на приобретение и ношение огнестрельного оружия – об этом говорится в твиттере ассоциации.

НСА также негативно оценила инициативу Байдена по выкупу государcnвом у граждан полуавтоматических винтовок AR-15 и аналогичного оружия. В организации назвали это предложение «конфискацией».