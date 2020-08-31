В Чикаго неизвестный открыл стрельбу возле кафе

Как минимум один человек погиб, еще пятеро пострадали. Телеканал ABC News утверждает, что целью нападавшего был погибший мужчина. Он обедал на открытом воздухе. Из белого внедорожника, проезжавшего мимо, по свидетельствам очевидцев, было выпущено порядка 20-30 пуль. Официальный представитель чикагской полиции Том Ахерн написал в твиттере, что детективы расследуют обстоятельства случившегося.