SpaceX запустила ракету с аргентинским спутником связи

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал – трансляция ведется на сайте компании.

Как отмечает агентство ТАСС, это первый случай, когда SpaceX выводит аппарат на полярную орбиту, совершая запуск с восточного побережья США. Конкуренты компании Илона Маска не делали этого в течение нескольких десятилетий.

Спутник займется передачей на Землю снимков в радиолокационном диапазоне частот – они должны помочь при ликвидации последствий стихийных бедствий.