Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:07, 31 августа 2020

SpaceX запустила ракету с аргентинским спутником связи

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал – трансляция ведется на сайте компании.
Как отмечает агентство ТАСС, это первый случай, когда SpaceX выводит аппарат на полярную орбиту, совершая запуск с восточного побережья США. Конкуренты компании Илона Маска не делали этого в течение нескольких десятилетий.
Спутник займется передачей на Землю снимков в радиолокационном диапазоне частот – они должны помочь при ликвидации последствий стихийных бедствий.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп-шоу Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда, а номинацию примет на лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании…

5 437 6 16608 25.08
Блоги

Карина Орлова журналист

«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…

5 222 6 19177 28.08
Блоги

+ Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Замглавврача Омской БСМП Калиниченко: Отсутствие ядов в организме Навального подтвердили две лаборатории Пресс-конференция Минздрава Омска и БСМП №1...

5 186 6 25143 24.08
8читать ;смотреть
Блоги

Омские медики: «Людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс» Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов…

5 255 6 40794 26.08
Интервью Интервью

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Об отравлении Алексея Навального «Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…

5 181 6 33435 25.08
Блоги

На Егора Жукова напали и избили возле дома Это уже второе нападение на Жукова за последнее время…

5 230 6 43513 30.08
Интервью Разворот (утренний)

Светлана Тихановская гость: Светлана Тихановская кандидат в президенты республики Беларусь

У нас люди хотят одного — чтобы Лукашенко ушел. И мы этого добьемся путем мирных демонстраций…

5 36 6 6771 27.08
#слушать 21:32 8читать ;смотреть $скачать 4.9 МБ
Блоги

МИД РФ — об отравлении Алексея Навального: «Российское руководство выступает за самое тщательное расследование» «Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей»...

5 122 6 23443 25.08
Блоги

+ Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Лукашенко: В школах не должны работать учителя, которые не поддерживают государственную идеологию Президент Белоруссии потребовал увольнять учителей, участвующих в протестах…

5 62 6 12015 24.08
8читать ;смотреть
Голосование
Как вы оцениваете заявление Путина о том, что Россия готова направить силовиков в Белоруссию, если возникнет реальная угроза политической стабильности?
5 42 6 8866 28.08
Новости

В Москве соверешено нападение на Егора Жукова Он избит возле своего дома…

5 121 6 25785
Блоги

Леонид Гозман политик

На стороне зла Если появляются где палачи и демагоги, именно в Москве они находят друзей и защитников…

5 69 6 14782 30.08
Блоги

Лукашенко с автоматом возле Дворца Независимости Пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о местонахождении президента прислала РИА Новости его фото…

5 196 6 42421 30.08
Блоги

+ В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине В Барнауле задержали военнослужащего РВСН, его заподозрили в передаче секретных данных Украине Офицеру может грозить до 20 лет лишения свободы…

5 28 6 6407 27.08
8читать ;смотреть
Блоги

«Конкорд»: Евгений Пригожин намерен «раздеть и разуть» Алексея Навального и Любовь Соболь «Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием»...

5 444 6 103382 26.08
Блоги

+ Руководитель стачечного комитета «Гродноазота» Юрий Рововой уехал из Белоруссии Руководитель стачечного комитета «Гродноазота» Юрий Рововой уехал из Белоруссии В своем Инстаграме Рововой объяснил, что покинул страну, опасаясь уголовного преследования…

5 23 6 5440 27.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В Москве соверешено нападение на Егора Жукова Он избит возле своего дома…

5 122 6 25896
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Дело в том, что после хорошей дозы таких ингибиторов из комы может выйти совершенно другой человек с существенно измененной личностью…

5 94 6 110195 26.08
#слушать 50:21 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 65 6 16161 25.08
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…

5 229 6 412606 25.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Диагноз Шарите и Омские врачи Диагноз Шарите и Омские врачи Зачем нам врут?

5 81 6 127854 25.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8715841
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4615406

Сегодня в эфире