Специальные корреспонденты «Новой газеты» и герои их публикаций получили премию имени Анны Политковской

Журналисты Юрий Козырев и Елена Костюченко были награждены за репортаж из так называемой «красной зоны» 52-й клинической больницы, о том, как врачи борются за жизни пациентов с коронавирусом; и материал «Ржавчина», посвященный аварийному разливу топлива в Норильске.

Нынешнее вручение премии «Камертон» стало уже восьмым по счету. Она присуждается журналистам за профессионализм, мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, а также за честность и гражданскую ответственность.