Дональд Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в американских городах

Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере. Он также раскритиковал мэра Портленда за бездействие во время уличных волнений в его городе. Массовые акции протеста вспыхнули по всей стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого жестко задержали полицейские.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в свою очередь обвинил Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия. За четыре года, что он находится у власти, напряженность только возросла – считает Байден.