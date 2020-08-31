В Черногории водитель въехал в толпу людей, празднующих победу на выборах

По данным национального телевидения RTCG, несколько человек пострадали, у одного тяжелые повреждения. Как сообщается, наезд был совершен умышленно. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Ранее лидеры оппозиции поспешили объявить о «падении режима». Данные экзитполов показали, что в совокупности оппоненты правящей партии, находящейся у власти уже более 30 лет, набирают больше голосов. Однако президент Мило Джуканович поражение своей партии не признал. Он предложил дождаться официальных результатов голосования.