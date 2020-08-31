Бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова избили возле его дома

Двое неизвестных атаковали журналиста «Эха Москвы» накануне вечером после чего скрылись на самокатах – об этом говорится в телеграм-канале «Команды Жукова». Предварительно у него сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Полиция начала проверку по делу о побоях — передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Угрозы Жукову поступают постоянно, начиная с прошлого года, когда проходила кампания в Мосгордуму. Это уже второе нападение за неделю. 24 июля ему удалось скрыться от злоумышленников.