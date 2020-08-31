Двое неизвестных атаковали журналиста «Эха Москвы» накануне вечером после чего скрылись на самокатах – об этом говорится в телеграм-канале «Команды Жукова». Предварительно у него сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
Полиция начала проверку по делу о побоях — передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Угрозы Жукову поступают постоянно, начиная с прошлого года, когда проходила кампания в Мосгордуму. Это уже второе нападение за неделю. 24 июля ему удалось скрыться от злоумышленников.
Бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова избили возле его дома
Двое неизвестных атаковали журналиста «Эха Москвы» накануне вечером после чего скрылись на самокатах – об этом говорится в телеграм-канале «Команды Жукова». Предварительно у него сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.